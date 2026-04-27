El OIEA advierte del peligro de ataques cerca de Zaporiyia tras la muerte de un empleado

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Viena, 27 abr (EFE).- El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) advirtió este lunes del peligro que suponen las acciones militares en las inmediaciones de instalaciones nucleares, después de que un ataque con un dron causara la muerte de un empleado cerca de la central ucraniana de Zaporiyia, bajo control ruso desde 2022.

El director general del OIEA, el argentino Rafael Grossi, reiteró en X que este tipo de acciones «pueden poner en peligro la seguridad nuclear y no deben tener lugar».

La agencia de la ONU indicó que fue informada por los administradores de la planta de un ataque ocurrido en la mañana del lunes con un dron, que impactó en un taller de transporte y causó la muerte de un conductor.

El OIEA señaló que sus inspectores, desplegados de forma permanente en la instalación, investigarán lo sucedido.

Aunque el OIEA no atribuye el ataque, la administración rusa de la planta señaló que se trató de un dron ucraniano, según el mensaje que difundió en la red de mensajería rusa MAX.

La central de Zaporiyia, la mayor de Europa con seis reactores y bajo control ruso desde marzo de 2022, ha sido escenario de numerosos ataques durante la guerra, con acusaciones cruzadas entre Moscú y Kiev.

El último ataque tuvo lugar justo después de que el domingo se conmemorara el 40 aniversario de la mayor catástrofe nuclear de la historia, que tuvo lugar en la central de Chernóbil, situada en Ucrania, aunque entonces dentro de la desparecida Unión Soviética. EFE

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