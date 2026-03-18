El OIEA alerta del impacto de un proyectil en una central nuclear en el sur de Irán

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Redacción Internacional, 18 mar (EFE).- El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó este miércoles de que Irán le notificó el impacto el martes por la noche de un proyectil en el recinto de la central nuclear de Bushehr, en el sur del país, sin daños en la instalación ni heridos entre el personal.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, reiteró tras el incidente en un comunicado en X su llamamiento a la «máxima contención» en el actual conflicto para evitar el riesgo de un accidente nuclear, en un momento de creciente escalada militar en la región.

El suceso se produce en el contexto de la intensificación de hostilidades entre Irán e Israel, después de que Teherán lanzara ataques con misiles contra Tel Aviv en represalia por la muerte de Ali Lariyani, expresidente del Parlamento iraní y asesor del líder supremo, a quien las autoridades iraníes consideran un «mártir».

Según el OIEA, el impacto en Bushehr no afectó a los sistemas críticos ni provocó fugas radiactivas, lo que apunta a que la seguridad de la planta se mantiene bajo control pese a la cercanía de acciones militares.

La central de Bushehr, la única planta nuclear operativa de Irán y construida con ayuda rusa, es considerada especialmente sensible por la presencia de material nuclear y las potenciales consecuencias de un ataque directo.

Grossi ha advertido en reiteradas ocasiones de que cualquier acción militar cerca de instalaciones nucleares incrementa significativamente los riesgos para la seguridad radiológica y la población civil, y urgió a todas las partes a evitar una escalada que pueda tener consecuencias «catastróficas». EFE

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