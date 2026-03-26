El papa asegura a la arzobispa de Canterbury que se seguirá dialogando para la unidad

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Ciudad del Vaticano, 26 mar (EFE).- El papa León XIV aseguró a la primera mujer nombrada primada de la Iglesia anglicana, Sarah Mullally, entronizada el miércoles en la iglesia de Canterbury, que se seguirá dialogando para la unidad de los cristianos.

En un mensaje publicado este jueves, el pontífice estadounidense reconoce que el camino ecuménico, de unión entre los cristianos, no siempre ha sido fácil. «A pesar de muchos avances, nuestros predecesores inmediatos, el Papa Francisco y el Arzobispo Justin Welby, reconocieron francamente que las nuevas circunstancias han presentado nuevos desacuerdos entre nosotros», se lee.

«Sin embargo, hemos continuado caminando juntos, porque las diferencias no pueden impedir que nos reconozcamos como hermanos y hermanas en Cristo en razón de nuestro bautismo común”, añadió el papa.

Y aseguró a la arzobispa: «Por mi parte, creo firmemente que debemos continuar dialogando en la verdad y el amor, pues solo en la verdad y el amor llegamos a conocer juntos la gracia, la misericordia y la paz de Dios y así podemos ofrecer estos preciosos dones al mundo».

Recordó que la Comisión Internacional Anglicana-Católica Romana para la Unidad y la Misión creada para continuar el diálogo «ha dado múltiples desafíos que enfrenta nuestra familia humana hoy». «Por lo tanto, agradezco que este importante diálogo continúe», añadió.

«A través del testimonio de una comunidad cristiana reconciliada, fraterna y unida que la proclamación del Evangelio resonará con mayor claridad», señaló en su mensaje.

La nueva primada de la Iglesia anglicana no pudo participar, al no haber iniciado en su cargo, en la histórica ceremonia del pasado octubre cuando el monarca británico Carlos III y León XIV rezaron juntos en la Capilla Sixtina.

La Iglesia anglicana, creada en 1534 como escisión de la Iglesia de Roma, nació como una iglesia nacional inglesa, pero se expandió por el mundo, principalmente con el imperio británico, y sus 85 millones de fieles se encuentran hoy principalmente en Asia y África. EFE

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