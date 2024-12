El papa avisa a los jóvenes que el mundo laboral a veces es «invivible» por sus dinámicas

Ciudad del Vaticano, 17 dic (EFE).- El papa Francisco sostuvo este martes que el mundo laboral es «humano» y por lo tanto está también «contaminado» por dinámicas que «a veces lo hacen invivible», en un mensaje a los jóvenes que participan en foro sobre el trabajo.

«El mundo del trabajo es un mundo humano en el que cada uno está unido a todos. Lamentablemente también este ‘mundo’ está contaminado por dinámicas y comportamientos que a veces lo hacen invivible», escribe el papa en su mensaje a la tercera edición de ‘Labordì’, un foro cristiano que orienta a los jóvenes en el mundo laboral.

Por eso, además de proteger el medio ambiente, el pontífice ve «necesario» cuidar la «calidad de la vida humana y la búsqueda de la fraternidad y de la amistad social» porque, dijo, las relaciones «valen más que los números y que las prestaciones».

«También esto cuenta en el mundo laboral. Y vosotros, acercándoos a ello, es importante que mantengáis firmes tanto la conciencia de vuestro ser únicos, que trasciende cualquier idea de éxito o fracaso, como la inclinación a establecer con los demás relaciones sinceras», explicó el papa, que hoy justo cumple 88 años.

Todo esto, defendió en su misiva, para provocar una «revolución gentil» en dichos contextos.

«Os escribo esto porque, asomándoos al mundo del trabajo, todo os parecerá rápido. Podría incluso oprimiros todo lo que se espera de vosotros. Tendréis, como se dice, a muchos conocidos o desconocidos detrás: muchas peticiones, quizá demasiadas indicaciones y recomendaciones», advirtió.

Por eso el pontífice argentino aconsejó que, ante esta circunstancia, el joven trabajador debe «aprender a custodiar su corazón para permanecer en paz y libre».

«No os pleguéis a peticiones que os humillan o desagradan, a modos de actuar que manchen vuestra genuinidad. Para contribuir, de hecho, no debéis hacer cualquier cosa, como el mal. No os homologuéis a modelos en los que no creéis solo por obtener prestigio social o algo de dinero más», animó.

Y agregó: «El mal nos aliena, apaga los sueños, nos convierte en personas solas y resignadas». EFE

