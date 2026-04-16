El papa critica a quienes explotan y saquean África, durante una misa masiva en Camerún

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Bamenda (Camerún), 16 abr (EFE).- El papa León XIV lamentó este jueves los graves problemas de África a los que añadió «el mal causado desde afuera por aquellos que, en nombre de la ganancia, siguen entrometiéndose en el continente africano para explotarlo y saquearlo», en una homilía durante la misa que celebró en Bamenda, en el nororeste de Camerún.

León XIV llegó este miércoles a Camerún y tras la visitas oficiales en la capital quiso visitar esta región del norte que ha sido golpeada por el conflicto que comenzó en 2016 entre los separatistas anglófonos que se sienten despreciados y el Gobierno que ha dejado cerca de 6.500 muertos y más de 500.000 desplazados y una grave crisis humanitaria.

Tras celebrar un encuentro por la paz en la catedral de San José, el papa ofició una misa en el aeropuerto de la ciudad ante 20.000 personas.

En su homilía, hablando de Camerún, «afirmó que las esperanzas en un futuro de paz y reconciliación, en el que cada uno es respetado en su dignidad y a cada uno se le garantizan sus derechos fundamentales, se debilitan continuamente a causa de los numerosos problemas que afligen a esta tierra bellísima».

Entre ellos, citó «las abundantes formas de pobreza que últimamente también afectan a muchas personas por la crisis alimentaria actual; la corrupción moral, social y política, sobre todo vinculada a la gestión de la riqueza, que impide el desarrollo de las instituciones y las estructuras».

También enumeró «los graves y derivados problemas que aquejan al sistema educativo y al ámbito sanitario; así como la enorme migración al extranjero, en particular la de los jóvenes».

Pero además, el papa añadió «el mal causado desde afuera por aquellos que, en nombre de la ganancia, siguen entrometiéndose en el continente africano para explotarlo y saquearlo».

A los fieles, el papa les indicó que, «sin embargo, este es el momento de cambiar, de transformar la historia del país. Hoy y no mañana, ahora y no en el futuro» y «de edificar una sociedad en la que reinen la paz y la reconciliación»,

En este país donde el 28 por ciento de la población es católica, el papa también advirtió del «engaño de seguir aquellas sendas que mezclan la fe católica con otras creencias y tradiciones de tipo esotérico o gnóstico que, en realidad, a menudo tienen fines políticos y económicos».

Tras la misa, el papa regresará a Yaundé y mañana volverá a viajar aen avión para visitar la ciudad de Duala, donde le espera la misa más multitudinaria – se estiman 600.000 personas, de este periplo africano. EFE

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