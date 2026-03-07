El papa dice que los militares cristianos deben defender a débiles y salvaguardar la paz

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 7 mar (EFE).- El papa León XIV afirmó este sábado que la «la misión del soldado cristiano» es «defender a los débiles, salvaguardar la convivencia pacífica, responder a los desastres, trabajar en misiones internacionales para preservar la paz y restablecer el orden», durante un discurso al recibir a los capellanes militares de Italia.

León XIV reafirmó sus palabras usando el discurso de Juan Pablo II a los militares en el Jubileo del año 2000 cuando recordó a los soldados que están llamados a «defender a los débiles, proteger a los honestos y fomentar la coexistencia pacífica de los pueblos».

En su discurso, el pontífice destacó que «la labor del capellán militar a menudo se desarrolla en silencio, en lugares de paz y conflicto, en bases militares y contextos operativos, en capillas y tiendas de campaña» y es allí donde «en una sociedad marcada por la movilidad humana y la pluralidad cultural, el capellán también se pone al servicio del diálogo entre pueblos, culturas y religiones, dando testimonio de una Iglesia que es instrumento de unidad.

«Su labor espiritual contribuye así a la promoción del bien común y la paz social, fruto —como recordó el papa Francisco— de una labor paciente, que requiere formación, justicia y caridad», destacó.

Cada uno de ustedes, dijo, «es idóneo para el papel de centinela, que mira a lo lejos para evitar el peligro y promover la justicia y la paz en todas partes».

Recordó que el Concilio Vaticano II y en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes se afirmaba que «los hombres, como pecadores, están y estarán siempre bajo la amenaza de la guerra hasta la venida de Cristo; pero en la medida en que, unidos en el amor, vencen el pecado, vencen también la violencia».

«La identidad militar se forja con generosidad, espíritu de servicio, aspiraciones elevadas y sentimientos profundos. Pero estos valores requieren un fundamento, un don de la Gracia capaz de nutrir la caridad hasta la entrega total», agregó.

Asimismo dijo que es «es necesario inspirar los códigos, normas y misiones de la vida militar con la esencia del Evangelio, para que, al servicio de la seguridad y la paz, el bien común de los pueblos, deben ser siempre la prioridad».

El pontífice remarcó además que «la Iglesia, siguiendo las enseñanzas del Concilio Vaticano II y de las Exhortaciones Apostólicas Evangelii Nuntiandi y Evangelii Gaudium, proclama el Evangelio de la paz, dispuesta a colaborar con todos para salvaguardar este bien universal». EFE

