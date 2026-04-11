El papa invita desde las redes sociales a unirse a su vigilia de oración por la paz

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Ciudad del Vaticano, 11 abr (EFE).- El papa León XIV ha llamado este sábado desde las redes sociales a sus seguidores y fieles a unirse a él en la distancia en la vigilia por la paz que preside esta tarde en la basílica de San Pedro del Vaticano.

«Renuevo mi invitación a todos a unirse a la vigilia de oración por la paz que presidiré en la basílica de San Pedro», ha escrito en sus distintos perfiles de la red social X.

El pontífice estadounidense encabeza desde las 18.00 horas locales (16.00 GMT) un acto de oración por la paz en la basílica vaticana en la que ya se han congregado numerosos fieles, cardenales y clérigos de la Curia Romana.

León XIV ha accedido al templo caminando por su nave central y, tras inclinarse ante una estatua de la Virgen María a los pies del altar de la confesión, procedió a sentarse en su sillón para seguir este acto de oración.

La presencia del papa durará aproximadamente una hora y se rezará el Rosario para pedir el final de las guerras en todo el mundo, especialmente en Oriente Medio.

Antes de entrar al templo, salió por sorpresa a su puerta para saludar a algunos fieles que se encontraban en su exterior.

«Queremos decir a todo el mundo que es posible construir una paz nueva, con todos los pueblos y todas las religiones, todas las razas, unidos como hermanos y hermanas en un mundo de paz», dijo, según avanzan los medios locales.

Precisamente este sábado las delegaciones de Estados Unidos e Irán se reúnen en Islamabad para llevar a cabo negociaciones directas y buscar soluciones al conflicto. EFE

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