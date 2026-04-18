El papa León XIV llega a Angola en una gira africana eclipsada por Trump

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El papa León XIV llegó este sábado a Angola en la tercera etapa de su gira por África, durante la que lamentó que sus discursos recientes se hayan interpretado como un debate contra el presidente estadounidense, Donald Trump.

El primer pontífice estadounidense, también naturalizado peruano, voló a este país lusófono y rico en petróleo desde Camerún, donde antes de partir ofició una misa multitudinaria en el aeropuerto de Yaundé.

Durante el vuelo a Luanda, la capital angoleña, León XIV lamentó que sus discursos durante una gira se hayan interpretado como una crítica a Trump e insistió en que no tiene ningún interés en debatir con el mandatario estadounidense.

Como ejemplo, puso unas palabras sobre los «tiranos» que asolan el mundo, pronunciadas el jueves en Camerún.

Las declaraciones se habían redactado mucho antes del «comentario de Trump sobre mi persona y sobre el mensaje de paz que promuevo», aseguró a los periodistas.

«Y, sin embargo, se percibió como si estuviera intentando iniciar un nuevo debate con el presidente, algo que no me interesa en absoluto», destacó León XIV.

Muchos medios, particularmente los estadounidenses, interpretaron esas palabras como una referencia a Trump, que días atrás reconoció no ser «un gran admirador del papa».

El republicano acusó al líder de la Iglesia católica de «jugar con un país que quiere un arma nuclear», en referencia a Irán, y le calificó de «DÉBIL en materia de crimen y terrible para la política exterior».

«No tengo miedo, ni de la administración Trump, ni de proclamar en voz alta el mensaje del Evangelio», respondió León XIV, quien insistió en su deber moral de pronunciarse «contra la guerra».

– «Mucho sufrimiento» –

Los roces con Trump han ensombrecido la gira africana del pontífice que, tras visitar Argelia y Camerún, llegó este sábado a Angola antes de culminar su viaje en Guinea Ecuatorial.

Desde el aeropuerto de Luanda, León se dirigió al palacio presidencial con el papamóvil, flanqueado por cientos de seguidores que lo saludaban a lo largo de la carretera.

Frente al presidente João Lourenço y otras autoridades, el líder católico denunció en su primer discurso las «catástrofes sociales y ambientales» causadas por la «lógica extractiva» en la gestión de los recursos minerales.

A pesar de sus vastas reservas petroleras, un tercio de los 36,6 millones de habitantes de este país del sur de África vive por debajo del umbral de la pobreza.

«Hay mucho sufrimiento, mucha pobreza en Angola. Espero que el papa vea con sus propios ojos las necesidades de la juventud aquí», afirmó Antonio Masaidi, un ingeniero de 33 años.

Después de lograr tardíamente su independencia del poder colonial portugués, Angola se sumergió en una devastadora guerra civil de la que salió exhausta en 2002.

Su economía depende enormemente del petróleo -y de las fluctuaciones en sus precios- y se ve lastrada por una corrupción rampante.

Aun así, en los últimos años ha seguido una política de inversión en infraestructuras como el proyecto del corredor de Lobito, un puerto en la costa atlántica al que deberán llegar por ferrocarril minerales extraídos de República Democrática del Congo y de Zambia.

También se dotó de un nuevo y flamante aeropuerto internacional. En la carretera que lo conecta con Luanda, los automovilistas podían ver grandes carteles anunciando la visita del papa.

Alrededor del 44% de angoleños se identificaron como católicos en un censo de 2024. León es el tercer papa en visitar el país, después de Juan Pablo II en 1992 y Benedicto XVI en 2009.

«Es como si Dios estuviera muy cerca de nosotros, así que solo podemos recibirlo con los brazos abiertos», se entusiasmaba antes de su llegada Helena Maria Miguel, responsable de recursos humanos de 40 años.

El domingo, León XIV celebrará una misa multitudinaria al aire libre en las afueras de Luanda y luego se dirigirá a Muxima, un pueblo a unos 130 km con una iglesia del siglo XVI que se ha convertido en uno de los principales lugares de peregrinación del África austral.

El lunes, viajará a más de 800 km de la capital, hasta Saurimo, antes de dejar el país al día siguiente camino a Guina Ecuatorial.

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