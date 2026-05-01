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El papa nombra a Dagoberto Campos Salas nuevo nuncio en Ecuador

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Ciudad del Vaticano, 1 may (EFE).- El papa León XIV ha nombrado nuevo nuncio apostólico (embajador vaticano) en Ecuador al monseñor costarricense Dagoberto Campos Salas, que hasta ahora desempeñaba ese cargo en Panamá, informó este viernes la Santa Sede.

Campos Salas releva a Andrés Carrascosa Coso, quien tras ocho años de servicio en Ecuador fue enviado como nuncio a Portugal.

Dagoberto Campos Salas (Puntarenas, Costa Rica, 1966) fue ordenado sacerdote en 1994 y, tras estudiar Derecho Canónico, empezó su formación diplomática en la Pontificia Academia Eclesiástica, según recoge el portal oficial ‘Vatican News’.

En julio de 1999 entró en servicio como diplomático de la Santa Sede y, a lo largo de su trayectoria, ha pasado por Sudán, Chile, Suiza, Turquía y México.

En julio de 2018 el papa Francisco le nombró arzobispo y nuncio en Liberia y, posteriormente, y después desempeñó ese mismo cargo en Gambia y en Sierra Leona.

En 2022, todavía bajo el pontificado de Francisco, fue enviado como embajador papal a Panamá. EFE

gsm/alf

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