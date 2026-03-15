El papa pide el cese del fuego en Oriente Medio y reabrir vías de diálogo

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Ciudad del Vaticano, 15 mar (EFE).- El papa León XIV pidió hoy a los responsables del conflicto en Oriente Medio que «cesen el fuego» y que «se reabran caminos de diálogo», tras denunciar la «atroz violencia» que sufren los pueblos de la región desde hace dos semanas.

«En nombre de los cristianos de Oriente Medio y de todas las mujeres y hombres de buena voluntad me dirijo a los responsables de este conflicto. Cesen el fuego, que se reabran caminos de diálogo», dijo el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico.

Y añadió: «La violencia nunca podrá llevar a la justicia, a la estabilidad y a la paz que los pueblos esperan».

León XIV denunció que desde hace dos semanas los pueblos de Oriente Medio «sufren la atroz violencia de la guerra» y que «miles de personas inocentes han sido asesinadas y muchísimas otras obligadas a abandonar sus propias casas».

«Renuevo mi cercanía orante a todos aquellos que han perdido a sus seres queridos en los ataques que han golpeado escuelas, hospitales y centros habitados», agregó .

Asimismo, expresó su «gran preocupación» por la situación en el Líbano, país al que viajó el pasado mes de diciembre como parte de su primer viaje internacional, y donde esta semana un sacerdote maronita murió tras ser alcanzado por un proyectil durante un bombardeo.

«Espero caminos de diálogo que puedan sostener a las autoridades del país en la implementación de soluciones duraderas a la grave crisis en curso por el bien común de todos los libaneses», afirmó.

Previamente, durante el rezo del ángelus, el pontífice pidió «abrir los ojos» ante el sufrimiento y «las heridas del mundo».

«Es necesaria una fe despierta, atenta y profética, que abra los ojos ante las oscuridades del mundo y lleve allí la luz del Evangelio por medio de un compromiso de paz, de justicia y de solidaridad», afirmó ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro. EFE

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