El papa pide trabajar por la paz y buscar soluciones «sin usar las armas»

2 minutos

Roma, 3 mar (EFE).- El papa León XIV pidió este martes trabajar por la paz y buscar soluciones «sin usar las armas» al comentar la situación actual en Oriente Medio a su salida de la residencia en Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, donde acude para descansar un día a la semana.

«Rezar por la paz, trabajar por la paz, menos odio, esta aumentando el odio en el mundo», dijo León XIV a los periodistas a su salida de la residencia.

El pontífice añadió que hay «que buscar de promover el diálogo y buscar soluciones sin las armas para resolver los problemas».

León XIV ya urgió este domingo a detener la espiral de violencia en Oriente Medio e Irán «antes de que se convierta en una vorágine irreparable», llamando a la responsabilidad moral de las potencias implicadas en la crisis, en un llamamiento tras el rezo del ángelus.

«Ante la posibilidad de una tragedia de proporciones enormes, dirijo a las partes implicadas un encendido llamamiento a asumir la responsabilidad moral de detener la espiral de la violencia antes de que se convierta en una vorágine irreparable», dijo.

Y agregó: «Que la diplomacia encuentre su papel y se promueva el bien de los pueblos que anhelan una convivencia pacífica fundada en la justicia», para acto seguido pedir oraciones por la paz.

El llamamiento del pontífice se produjo solo un día después del ataque con el que Estados e Israel buscan tumbar el régimen iraní, que respondió atacando Israel e intereses estadounidenses en los Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros países. EFE

ccg/lss