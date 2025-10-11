El papa se reúne con Arévalo de León para hablar de la lucha contra pobreza y delincuencia

2 minutos

Ciudad del Vaticano, 11 oct (EFE).- El papa Leon XIV recibió este sábado en el Vaticano al presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, quien en sus reuniones en el Vaticano abordó temas como la lucha contra la pobreza, la corrupción y la delincuencia.

Tras la reunión con el pontífice estadounidense y peruano en la biblioteca del palacio pontificio, también el presidente tuvo un encuentro posteriormente con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin y el secretario para las Relaciones con los Estados y las Organizaciones Internacionales, Paul Richard Gallagher.

«Durante las cordiales conversaciones llevadas a cabo en la Secretaría de Estado, se reiteró el mutuo aprecio por las buenas relaciones entre Guatemala y la Santa Sede, así como la voluntad de reforzarlas aún más», informó el Vaticano en un comunicado.

Posteriormente, añadieron «se abordaron cuestiones de interés mutuo, como la evolución socioeconómica, la lucha contra la pobreza, la corrupción y la delincuencia, así como la colaboración con la Iglesia local en favor de la cohesión social y el bien del país».

Así como también se habló de «algunas cuestiones de carácter sociopolítico regional e internacional, con especial atención a las migraciones y los conflictos actuales».

Arévalo de León regaló al papa algunas reproducciones en pequeña escala de las imágenes de los pasos de las procesiones de Guatemala y objetos de artesanía tradicional

El presidente llegó al Vaticano después de participar en Bruselas al foro Global Gateway de la UE, la iniciativa que la Comisión Europea puso en marcha en 2021 para competir con la Nueva Ruta de la Seda china e impulsar el desarrollo de infraestructuras en Latinoamérica, el Sudeste asiático y África. EFE

