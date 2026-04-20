El papa viaja al Este de Angola en el tercer día de su visita

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El papa León XIV continúa este lunes su visita a Angola con un desplazamiento a Saurimo, en el tercer día de su viaje por el país africano, donde condenó «el flagerlo de la corrupción» e instó a superar las divisiones.

Saurimo, a más de 800 km al Este de Luanda, es la capital de la provincia de Lunda Sur, una región aislada e históricamente marginada, vecina de las zonas diamantíferas del noreste de Angola.

El pontífice tiene previsto celebrar a las 11H15 (10H15 GMT) una misa al aire libre a la que se espera que asistan unos 30.000 fieles.

Antes, visitará una residencia de ancianos, símbolo del papel social que desempeña la Iglesia católica en un Estado donde las infraestructuras sanitarias y sociales siguen siendo insuficientes.

La provincia de Lunda Sur se enfrenta a la pobreza, los desplazamientos de población y las consecuencias medioambientales de la explotación minera, que el papa denunció al llegar al país.

El lunes por la tarde regresará a Luanda para reunirse con obispos, sacerdotes y religiosos en la parroquia de Nuestra Señora de Fátima, un momento dedicado a los retos de la Iglesia angoleña, entre ellos la escasez de medios y el peso creciente de las Iglesias evangélicas.

Después de Juan Pablo II en 1992 y Benedicto XVI en 2009, León XIV es el tercer papa en visitar este país, que accedió tardíamente a la independencia del poder colonial portugués en 1975.

El domingo, durante una misa multitudinaria celebrada cerca de Luanda ante 100.000 fieles, León XIV hizo un llamamiento a superar «las viejas divisiones» y pidió curar «el flagelo de la corrupción» gracias a «una nueva cultura de justicia y de reparto».

Alrededor del 44% de la población, es decir, unos 15 millones de angoleños, se identifica como católica, según un censo de 2024 en este país del sur de África, que en 2002 salió mermado de una sangrienta guerra civil desencadenada tras la independencia.

La gira del papa por África, que comenzó el pasado lunes en Argelia y continuó en Camerún, concluirá en Guinea Ecuatorial del 21 al 23 de abril.

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