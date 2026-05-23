El papa visita un pueblo italiano contaminado y denuncia «oscuros intereses» e impunidad

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Ciudad del Vaticano, 23 may (EFE).- El papa León XIV ha llegado esta mañana a la localidad de Acerra (sur), epicentro de una comarca afectada por los residuos tóxicos desechados por la mafia, y ha denunciado «la concentración de oscuros intereses» que causaron este problema.

El pontífice aterrizó en helicóptero a las 9.00 hora local (7.00 GMT) en Acerra para una visita de pocas horas a la conocida como ‘Tierra de los fuegos’, comarca donde la mafia se lucró enterrando y quemando residuos tóxicos y perjudicando la salud de sus habitantes.

En primer lugar, acudió a la catedral para reunirse con el clero local y con algunas familias víctimas de la contaminación medioambiental.

León XIV, que reconoció que este viaje estaba en los planes de su difunto antecesor Francisco, denunció en su discurso que «el grito de la Creación y de los pobres» ha sido escuchado de forma «más dramática» en esta ciudad italiana cerca de Nápoles.

Una tierra, que, dijo, se ha visto perjudicada por «una concentración mortal de oscuros intereses e indiferencia por el bien común que ha envenenado el medio ambiente y la sociedad».

«He venido sobre todo a recoger las lágrimas de quienes han perdido a seres queridos, asesinadas por la contaminación causada por personas y organizaciones sin escrúpulos que durante demasiado tiempo han actuado impunemente», denunció.

Esta mañana León XIV mantendrá otro encuentro en una plaza de Acerra con las autoridades civiles y los fieles y dirigirá un segundo discurso, antes de regresar al Vaticano a mediodía.

En la catedral fue recibido por el obispo de Acerra, Antonio Di Donna, quien ilustró la situación que se vive en la tristemente conocida como ‘Tierra de los Fuegos’.

Explicó ante el papa que «el drama ambiental» empezó en la década de 1980 cuando los industriales del rico norte italiano necesitaban deshacerse de grandes cantidades de residuos tóxicos.

«A lo largo de unos treinta años, llegaron desde muchas industrias del norte cientos de miles de toneladas de residuos tóxicos que fueron vertidos en una parte de este territorio. Esto aseguró grandes ahorros a los industriales corruptos y enormes beneficios al crimen organizado», sostuvo el obispo.

La contaminación, lamentó, ha causado «enfermedades y muertes prematuras, especialmente entre adolescentes y jóvenes», y afirmó que existe una relación entre este problema y los tumores que sufre una parte de la población.

«En los últimos 30 años, solo en Acerra han muerto alrededor de 150 adolescentes y jóvenes, sin contar a los adultos ni a las víctimas de otras zonas del territorio. Aquí presentes, delante de usted, se encuentran algunos padres de jóvenes fallecidos y de aquellos que actualmente están en tratamiento. Han vivido un verdadero Vía Crucis; muchos todavía no han logrado superar el duelo», lamentó. EFE

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