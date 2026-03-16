El papa visitará una mezquita, una prisión y rezará por la paz en su viaje a África

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Ciudad del Vaticano, 16 mar (EFE).- El papa León XIV visitará una mezquita, un orfanato, un psiquiátrico y una prisión y participará en un rezo por la paz durante su viaje a África del 13 al 23 de abril, que le llevará a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, según el programa difundido este lunes por el Vaticano.

Será el tercer viaje internacional de su pontificado pero el primer gran periplo decidido personalmente por él, después de la visita a Líbano y Turquía que heredó de Francisco y de su viaje relámpago a Mónaco del 28 de marzo.

La gira será intensa: diez días, cuatro países, once ciudades y unos 25 discursos, saludos y homilías, así como vuelos nacionales diarios, a veces incluso dos en un mismo día.

El viaje comenzará el 13 de abril, cuando partirá hacia Argel, capital de Argelia, para seguir las huellas de San Agustín, ya que León XIV es agustino.

Tras la ceremonia oficial de bienvenida, visitará el Monumento de los Mártires (Maqam Echahid) y se reunirá con el presidente de la República en el Palacio Presencial. Posteriormente mantendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Durante esa jornada también visitará la Gran Mezquita de Argel y se reunirá con la comunidad católica en la basílica de Nuestra Señora de África.

Al día siguiente viajará a Annaba, donde visitará el sitio arqueológico de Hipona, vinculado a la figura de San Agustín, así como una casa de acogida para ancianos de las Hermanitas de los Pobres. Allí celebrará la Santa Misa en la Basílica de San Agustín antes de regresar a Argel.

En Argelia, con una población de 48 millones de habitantes que son mayoritariamente musulmanes suníes, la Iglesia Católica cuenta con aproximadamente 6.000 fieles, y León XIV busca allí seguir construyendo puentes con el Islam.

El 15 de abril el Pontífice se trasladará a Yaoundé, la capital de Camerún, donde se reunirá con las autoridades del país, visitará el orfanato Ngul Zamba y mantendrá un encuentro privado con los obispos del país.

Durante su estancia también viajará a Bamenda y allí participará en un encuentro por la paz con la comunidad local y celebrará una misa. El país vive una guerra civil desde hace una década en regiones de habla inglesa.

Además visitará Douala, donde presidirá una celebración eucarística en el Japoma Stadium y se reunirá con el mundo universitario.

El 18 de abril el Papa llegará a Luanda, capital de Angola, donde mantendrá encuentros con las autoridades y con los obispos del país. Durante su estancia celebrará la Santa Misa en Kilamba y viajará al santuario mariano de Muxima, donde presidirá el rezo del Santo Rosario y también visitará la ciudad de Saurimo, donde celebrará otra misa y se reunirá con agentes pastorales.

En Angola, el 44 % de sus 36 millones de habitantes se declaran católicos y el 35 % evangélicos,

La última etapa del viaje tendrá lugar en Guinea Ecuatorial, donde el español es idioma oficial. Llegará a Malabo el 21 de abril, donde se reunirá con las autoridades y con representantes del mundo cultural y a demás visitará el Hospital Psiquiátrico Jean Pierre Olié.

Posteriormente viajará a Mongomo, donde celebrará una misa en la Basílica de la Inmaculada Concepción y a Bata, donde visitará la prisión local, participará en un momento de oración por las víctimas de la explosión del 7 de marzo de 2021, que causó más de 100 muertos y cientos de heridos y se reunirá con jóvenes y familias.

El viaje concluirá el 23 de abril, cuando celebrará una misa en el estadio de Malabo.

El primer papa que viajó a África fue Pablo VI en 1969, mientras que Juan Pablo II realizó catorce viajes al continente, Benedicto XVI fue dos veces y Francisco, cinco, la última vez en 2023. EFE

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