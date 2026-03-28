El papa y Alberto II saludaron desde el balcón del Palacio de Mónaco

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Roma, 28 mar (EFE).- El papa León XIV y el príncipe Alberto II saludaron a los varios cientos de habitantes del principado desde el balcón del Palacio tras haber mantenido una reunión privada, durante la breve visita que el pontífice estadounidense está realizando este sábado.

León XIV llegó en helicóptero al pequeño Estado y se trasladó al palacio del Príncipe donde fue recibido con todos los honores por Alberto II y su esposa Charlene, que estaban también acompañados por sus hijos mellizos Jacques y Gabriela, vestida de blanco como su madre.

En el patio del palacio también se encontraban en la tribuna de las autoridades Carolina y Estefanía de Mónaco.

Tras visitar el palacio y reunirse con Alberto II en el Salón de Famille tuvo lugar el encuentro privado, seguido del intercambio de regalos y de las fotos.

Al término de la visita, el papa y el príncipe se asomaron al balcón del Palacio y junto a ellos se encontraba Charlene, con vestido y mantilla blanca, el privilegio de la vestimenta de las princesas y reinas católicas ante los papas.

Tras el discurso de ambos, el papa firmará el libro de honor en el Salón de los Espejos y, tras la presentación de la familia en la Sala de la Guardia, bajarán al patio de Honor.

El príncipe mostrará los dos frescos de la fachada que representan la visita de Pablo III en 1538 y el paso del féretro del Papa Pío VI en 1802. Finalmente, ambos entrarán en la capilla para un momento de recogimiento. EFE

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