El paquete bomba en la escuela de Gendarmería argentina iba dirigido a un exdirector

1 minuto

Buenos Aires, 21 feb (EFE).- El paquete bomba que estalló este viernes en la Escuela Superior de la Gendarmería argentina, en el centro de Buenos Aires, iba dirigido a un exdirector de ese establecimiento, informaron este sábado medios locales.

El paquete tenía como destinatario a Diego Gasparutti, quien fue director de la escuela entre finales de 2021 y mediados de 2024 y es uno de los tres heridos por la explosión, todos fuera de peligro.

El hecho ocurrió a las 13:49 hora local (16:49 GMT) del viernes pasado en el piso 11 del edificio ubicado en la avenida Paseo Colón 533, en el barrio capitalino de San Telmo y a pocas calles de la Plaza de Mayo.

El Ministerio de Seguridad argentino informó que el paquete había sido recibido meses atrás en la escuela de la Gendarmería (policía de frontera) donde quedó guardado junto a otros dirigidos al exdirector hasta que este viernes se entregó a Gasparutti, que había acudido de visita.

El resto de los paquetes fueron detonados de forma preventiva por especialistas, pero en su interior no se hallaron rastros de explosivos.

La causa quedó a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, que ordenó hacer una serie de pesquisas a la Unidad de Investigación Antiterrorista de la Policía Federal Argentina. EFE

