El paraguayo Daniel Vallejo gana el Challenger ATP Tour de Guayaquil

Guayaquil (Ecuador), 23 nov (EFE).- El paraguayo Daniel Vallejo ganó este domingo el Challenger ATP Tour de la ciudad ecuatoriana de Guayaquil al imponerse por 7-5, 6-7(7) y 6-3 al peruano Juan Pablo Varillas.

La técnica y experiencia de Varillas, que el sábado había eliminado al argentino Federico Agustín Gómez, campeón el año pasado, no bastaron para contrarrestar la velocidad en movimientos, la fuerza en cada servicio y la efectividad de Vallejo.

El paraguayo, que ganó su segundo Challenger el pasado 20 de octubre en Curitiba, Brasil, ganó sin mayores complicaciones el primer set, pero en el segundo la ansiedad le pasó factura, de lo que se aprovechó el experimentado Varillas, quien con 30 años ha ganado siete Challenger.

El tercer set lo comenzó bien el peruano, pero la fortaleza física y mental de Vallejo lo llevó a cerrar de la mejor manera, para adjudicarse los 75 puntos que suman en la clasificación de Asociación de Tenistas Profesionales (ATP).

Vallejo, de 21 años, comenzó el torneo con triunfo por 6-2 y 6-1 al argentino Lucio Ratti; después se impuso al venezolano Luis David Martínez por 6-2 y6-3; en cuartos de final derrotó al argentino Luciano Ambrogi 6-2 y 6-4 y en semifinales venció al ecuatoriano Álvaro Guillén por 4-6, 6-2 y 6-3.

Vallejo acumuló el tercer título de sencillos, pues en 2024 logró el primero en su carrera en Sao Leopoldo y el pasado 20 de octubre se adjudicó el segundo en Curitiba, ambas ciudades de Brasil. EFE

