El paraguayo Redes anota y saca de la crisis a Liga de Quito y al entrenador Tiago Nunes

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Guayaquil (Ecuador), 17 mar (EFE).- El delantero paraguayo Rodney Redes marcó este martes en la victoria por 2-0 de Liga de Quito sobre Leones del Norte, resultado que alivió la crisis del equipo en y dio oxígeno al entrenador brasileño Tiago Nunes.

Redes aprovechó una asistencia del delantero brasileño Deyverson, de destacado desempeño, y con remate al costado izquierdo del portero José Angulo anotó su primer gol en Ecuador en el comienzo del segundo tiempo de la quinta fecha de la Liga profesional ecuatoriana.

Janner Corozo anotó el segundo sobre el final del partido.

Leones del Norte, que milita por primera vez en la primera división, se convirtió en un difícil rival para Liga, bajo la dirección técnica de Edison Méndez, una de las figuras descollante de la selección de Ecuador en los mundiales de 2002, 2006 y 2014.

Con este triunfo, el equipo quiteño sumó 7 puntos e igualó, de momento, a los equipos situados entre el tercer y el séptimo puesto de la clasificación.

Universidad Católica se quedó con el triunfo por 1-0 en un duelo que tuvo más esfuerzo que talento de los jugadores de ambos equipos, en el que marcó la diferencia el extremo izquierdo Eddy Mejía, cuyo premio se selló con el gol que anotó, al minuto 65.

El equipo Camaratta se situó provisionalmente en el segundo lugar de la clasificación con 8 puntos.

La quinta fecha continuará este miércoles con los partidos: Macará-Delfín, Manta-Guayaquil City y Libertad-Barcelona. EFE

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