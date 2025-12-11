El Parlamento de Honduras condena la «injerencia» de Donald Trump en las elecciones

Tegucigalpa, 10 dic (EFE).- El Parlamento de Honduras condenó este miércoles la «injerencia» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, cuyos resultados preliminares encabeza el candidato presidencial del conservador Partido Nacional, Nasry ‘Tito’ Asfura, a quien respalda el mandatario estadounidense.

«Condenamos de manera absoluta la injerencia del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien mediante declaraciones públicas realizadas 72 horas antes de las elecciones del 30 de noviembre amenazó y coaccionó a los ciudadanos hondureños alterando el libre ejercicio del sufragio», indicó el presidente del Parlamento hondureño, Luis Redondo, en un comunicado.

La declaración fue acordada por la Comisión Permanente del Parlamento, que solo integran nueve de los 128 diputados de ese poder del Estado, que desde finales de agosto, por decisión de Redondo, no convoca al pleno a sesiones, lo que ha provocado una parálisis parcial legislativa.

El apoyo expresado por Trump a Asfura y su decisión de indultar al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien desde junio de 2024 cumplía una condena de 45 años de cárcel en Nueva York por delitos de narcotráfico y armas, «constituyen una injerencia inadmisible, una amenaza directa al pueblo hondureño y una violación flagrante de los principios democráticos y del derecho internacional para influir en el voto mediante presiones, desinformación y condicionamientos económicos», añade el comunicado.

Señala además que Trump incurrió en «un acto de coacción sin precedentes contra la soberanía de un país en el mundo. Se trata de nuestra dignidad y de nuestra autodeterminación, como también del derecho internacional como lo establece la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) con absoluta claridad».

Según la Comisión Permanente del Parlamento, que tiene amplios poderes, las decisiones de Trump a favor de Asfura y Hernández, «manipularon el proceso electoral hondureño, intimidando a los electores y atemorizándolos con el no envío de más remesas» familiares.

«El Congreso Nacional no validará un proceso manchado por presiones internas de estructuras del crimen organizado vinculadas al narcotráfico como las maras MS-13, 18, entre otras, y mucho menos bajo las presiones externas y por vulneración directa de la libertad de los electores», subraya la declaración.

Además, afirma que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) del CNE no funcionó conforme a lo establecido en el escrutinio.

A las Misiones de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) y la OEA, el Parlamento les pidió que «incluyan en sus informes finales un análisis detallado de los hechos aquí ocurridos, especialmente las amenazas externas e internas, las fallas del TREP y las decisiones administrativas que afectaron la verificación biométrica del voto».

Asfura lidera el último recuento oficial de votos del CNE con 1.298.835 (40,52 %), seguido por el candidato del también conservador Partido Liberal, Salvador Nasralla, con 1.256.428 sufragios (39,48 %).

La aspirante del oficialista Libre, Rixi Moncada, sigue relegada en el tercer puesto con 618.448 papeletas (19,29 %), con el 99,40 % de las actas escrutadas. EFE

