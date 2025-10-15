El Parlamento de Japón comienza el próximo 21 la sesión extraordinaria para elegir líder

Tokio, 15 oct (EFE).- La sesión extraordinaria de la Dieta (el Parlamento japonés) para elegir al sucesor de Shigeru Ishiba al frente del Gobierno de Japón comenzará el martes, 21 de octubre, aunque todavía no está claro cuándo se producirá la votación, informó este miércoles la agencia japonesa Kyodo.

El portavoz gubernamental, Yoshimasa Hayashi, indicó hoy a ambas cámaras parlamentarias al comienzo de la sesión, que se está negociando con la oposición para que la votación para elegir al nuevo primer ministro japonés tenga lugar el mismo día 21.

Estaba previsto que la votación en la Dieta para elegir al nuevo líder japonés tuviera lugar esta misma semana, pero la salida del partido budista Komeito de la coalición gobernante el pasado viernes ha sumido en la incertidumbre el proceso.

La principal candidata, Sanae Takaichi, nueva líder del gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) tras su victoria en las primarias a comienzos de mes, se reunirá en las próximas horas con los dirigentes de dos de las mayores fuerzas opositoras, el Partido Democrático Constitucional (PDC) y el Partido Democrático para el Pueblo (PDP), para pedir su cooperación en la votación.

De hacerse con la victoria, Takaichi, de corte conservador y nacionalista, se convertiría en la primera mujer al frente de un Gobierno japonés.

Sin embargo, al margen de la reunión con la líder del PLD, tanto el PDC como el PDP tienen previsto reunirse esta tarde con el también opositor Partido de la Innovación (Ishin).

El líder del PDC, Yoshihiko Noda, lleva días pidiendo a la oposición que apoye a un solo candidato alternativo, pero no está claro si tendrá éxito, recoge hoy la agencia japonesa Jiji.

En el sistema político japonés, es el Parlamento el que elige al primer ministro, que necesita una mayoría absoluta en la Cámara Baja para hacerse con la victoria.

Pero el PLD, el partido más votado, solo tiene 196 escaños, lejos de los 233 que necesita, por lo que el apoyo de formaciones más pequeñas es esencial para Takaichi.EFE

