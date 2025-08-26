The Swiss voice in the world since 1935

El Parlamento de Lituania elige a la socialdemócrata Ruginiene como primera ministra

Riga, 26 ago (EFE).- El Parlamento de Lituania o Seimas confirmó este martes a la socialdemócrata Inga Ruginiene como primera ministra del país báltico, con 78 votos a favor y 35 en contra, mientras que 14 diputados se abstuvieron.

Sindicalista de profesión, Ruginiene ejerció brevemente como ministra de Seguridad Social y Trabajo en el gabinete del primer ministro Gintautas Paluckas, que dimitió a finales del mes pasado debido a alegaciones de corrupción.

Ruginiene será la tercera mujer en liderar el Gobierno del país báltico, por detrás de Kazimiera Prunskiene, que dirigió Lituania a principios de la década de 1990, e Ingrida Simonyte, una conservadora que perdió las elecciones ante los socialdemócratas en 2024.

Tras la dimisión de Paluckas, la coalición que estos dirigían se ha remodelado, y este lunes firmaron un acuerdo para aliarse con el Partido de los Verdes y los Agricultores Lituanos, de centro-izquierda, que sustituirá a la centrista Unión de los Demócratas – Por Lituania.

El tercer miembro de la alianza seguirá siendo el partido populista Nemuno Ausra o Amanecer del Nemunas.

«Creo realmente que todos nosotros estamos aquí porque queremos alcanzar un objetivo común y queremos trabajar por el bien del pueblo lituano. Mi mayor sueño es encontrarme ante vosotros de nuevo al final de la legislatura y poder decir que juntos logramos una tarea muy importante», dijo Ruginiene en la cámara antes de la votación.

Su comparecencia, retransmitida por la televisión pública, se produjo después de que la oposición la criticara por su falta de experiencia política.

No obstante, el exministro de Defensa Laurynas Kasciunas, de la conservadora Unión de la Patria – Democristianos de Lituania, afirmó que es preciso brindarle una oportunidad, ya que «la inexperiencia puede convertir la energía en ambición» y señaló que la oposición está dispuesta a tenderle la mano al nuevo Gobierno.

Durante la investidura, unas 2.000 personas se congregaron en la capital lituana de Vilna para protestar contra el Gobierno de coalición, debido a la participación de Amanecer del Nemunas, cuyo líder está siendo investigado por supuestos comentarios antisemitas y ha sido tildado de prorruso.

Después de la votación de este martes, el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, que había nominado a Ruginiene como candidata para el cargo, la nombrará formalmente primera ministra.

A continuación, ella y sus socios de coalición deberán presentar un programa de Gobierno ante el Seimas en los próximos 15 días.

Solo después de que éste haya sido aprobado, el nuevo Ejecutivo asumirá el poder de manos del actual Gobierno interino, encabezado por Rimantas Sadzius. EFE

