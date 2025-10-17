El Parlamento de Polonia aprueba la prohibición de las granjas peleteras a partir de 2033

(Corrige guía)

Cracovia (Polonia), 17 oct (EFE) – El Parlamento de Polonia aprobó este viernes por una amplia mayoría la ley que prohíbe la cría de animales para pieles, una normativa que entrará en vigor este año y obligará a cerrar todas las granjas peleteras a finales de 2033.

El fin de la industria peletera polaca, que tradicionalmente ha sido una de las mayores del mundo, junto a China, Finlandia y Rusia, será gradual, y con la nueva ley se abre un período de transición de ocho años para cerrar las instalaciones existentes, además de prohibirse la puesta en marcha de nuevas explotaciones.

Se ha establecido un sistema de compensaciones para los criadores durante los próximos cinco años y, cuanto antes finalice la actividad del criador, mayor será la indemnización que perciba.

Además, para los aproximadamente 900 empleados del sector, se prevén pagos equivalentes a 12 veces su salario mensual y facilidades para su reconversión profesional.

Marta Korzeniak, de la asociación Otwarte Klatki, una organización animalista, calificó la aprobación de la ley como un «hito histórico esperado por los polacos durante al menos 10 años» en declaraciones a la agencia polaca PAP.

Korzeniak señaló que la preocupación por los animales «une a todos», lo que según ella justifica el que el 80 % de los parlamentarios, independientemente de su filiación política, hayan apoyado la ley.

Sin embargo, los representantes de la industria, como Daniel Żurek, de la Asociación Polaca de Criadores Peleteros, aseguró que los empresarios necesitan «al menos diez años» para afrontar el cierre y pagar sus créditos, y advirtió que la prohibición en Europa podría llevar la producción a países con peores condiciones de cría.

Polonia es actualmente el segundo productor de piel de visón de la Unión Europea.

A pesar de contar con un pasado pujante, el sector peletero polaco está afectado por el declive global de esta industria, que desde 2015 ha registrado una caída del 70 % en el número de pieles comercializadas, según la organización paneuropea de defensa del bienestar animal Eurogroup for Animals (Eurogrupo para los animales), con sede en Bruselas y fundada en 1980.

En Polonia operan actualmente cerca de 200 granjas peleteras y el valor total de sus exportaciones se redujo de los 400 millones de euros de 2015 a menos de 75 millones de euros en 2024.

Para la economía polaca, este sector contribuye solo con un 0,014 % del total de las exportaciones polacas. EFE

