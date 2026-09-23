El Parlamento de Uruguay aprueba ley para reasignar e incrementar el presupuesto

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Montevideo, 22 sep (EFE).- La Cámara de Senadores de Uruguay aprobó este martes el proyecto de ley de Rendición de Cuentas, con el que el presidente Yamandú Orsi podrá incluir reasignaciones e incorporar incrementos presupuestales adicionales a los ya previstos en el Presupuesto Nacional.

El proyecto solo contó con el apoyo del oficialista Frente Amplio, ya que los legisladores de los opositores Partido Nacional y Partido Colorado votaron en contra.

La aprobación fue celebrada por el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, quien aseguró en un mensaje publicado en su cuenta de X que esta es «una gran noticia».

«Seguimos trabajando con el rumbo y las prioridades claras: reducir la pobreza infantil, combatir la inseguridad, atender la situación de calle y mejorar la educación de nuestros gurises (jóvenes)», indicó.

Agregó que la Rendición transformará esas prioridades en medidas concretas y resaltó que el país sudamericano sumará 300 nuevos policías para reforzar la seguridad pública, tendrá otros 31 millones de dólares para atender problemas de la primera infancia y buscará reducir un 25 % de la pobreza de los niños de hasta 3 años.

Asimismo, apuntó que se destinarán unos 4,5 millones de dólares más para fortalecer la atención a las personas sintecho y destacó que habrá más recursos para la educación.

«El reconocimiento a toda la bancada de senadores y diputados por el trabajo, el esfuerzo y las horas puestas al servicio un proyecto que va a mejorar la vida de la gente», concluyó.

En agosto, el Gobierno había logrado que su proyecto de ley de Rendición de Cuentas fuera aprobado en la Cámara de Diputados, donde obtuvo 50 votos a favor y 49 en contra.

Con 48 representantes en la Cámara Baja, el Frente Amplio no contaba con mayoría, pero logró el apoyo del opositor Cabildo Abierto, que cuenta con dos diputados.

Del otro lado, los 29 diputados del Partido Nacional, los 17 del Partido Colorado, los dos de Identidad Soberana y el del Partido Independiente votaron en contra. EFE

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