El Parlamento Europeo aprueba normas más estrictas de control de calidad del agua en la UE

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Bruselas, 26 mar (EFE).- El Parlamento Europeo aprobó este jueves nuevas normas para reforzar el control de la calidad del agua en la UE, con una actualización de los contaminantes que deben vigilarse y límites más estrictos para sustancias como las perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas (PFAS), además de una mayor atención a contaminantes emergentes como los microplásticos.

La legislación añade las PFAS, conocidas como «químicos eternos», así como productos farmacéuticos como analgésicos, sustancias industriales y pesticidas, indicó el Parlamento Europeo en un comunicado en el que agregó que «varios contaminantes ya incluidos quedarán ahora sujetos a normas de calidad ambiental más estrictas».

Las nuevas medidas también ponen un mayor foco en sustancias emergentes preocupantes, como los microplásticos y los indicadores de resistencia a los antimicrobianos.

«Europa se enfrenta a una crisis del agua, con sequías, inundaciones y contaminación química que ejercen una presión cada vez mayor sobre nuestros recursos», declaró en un comunicado el eurodiputado español Javi López (PSOE), ponente del texto en la Eurocámara.

Las nuevas medidas, agregó, dotarán a los Veintisiete de «herramientas más sólidas para responder» ante esos desafíos, pues se actualizan las normas sobre contaminantes, se incluyen nuevas sustancias y se exige un mejor seguimiento y notificación de datos.

«Es un paso decisivo hacia unas aguas más limpias, unos ecosistemas más sanos y la protección de la salud humana en toda la Unión», concluyó López.

Tras el aval de la Eurocámara, donde las normas se consideraron adoptadas en segunda lectura sin votación individual, la ley debe ser adoptada formalmente por el Parlamento y por el Consejo de la UE, y los países tendrán hasta el 21 de diciembre de 2027 para adaptar su normativa nacional a las disposiciones de esta directiva.

Por su parte, la organización ecologista Oficina Europea de Medioambiente (EEB, por sus siglas en inglés) celebró el «avance» legislativo, pero agregó que la normativa presenta «lagunas», pues no se exige a los gobiernos que cumplan plenamente las nuevas normas hasta 2039, con posibles prórrogas hasta 2045, entre otros puntos.

Esa plataforma advirtió también contra las intenciones de la Comisión Europea para revisar la Directiva Marco del Agua en 2026, pese a que «no existe una prueba clara de que ese cambio sea necesario». EFE

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