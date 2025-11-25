El Parlamento italiano introduce el delito de feminicidio y lo castiga con cadena perpetua

1 minuto

Roma, 25 nov (EFE).- La Cámara de los Diputados de Italia aprobó este martes, definitivamente y por unanimidad, un proyecto de ley que introduce en el Código Penal del país el delito de feminicidio, castigándolo con la cadena perpetua.

La aprobación de esta ley coincide con este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y es definitiva, ya que el texto ya superó la tramitación el pasado julio en el Senado, la otra sede parlamentaria italiana.

El Parlamento italiano ha cambiado de este modo el artículo 577 del actual Código Penal para introducir el delito de ‘feminicidio’, que de ahora en adelante será penado con la cadena perpetua.

Quedará tipificado como una forma específica de homicidio en la que incurrirá quienquiera que mate a una mujer por «odio, discriminación o por actos de control, posesión o dominio por razón de fénero», o como represalia por una negativa a mantener o proseguir una relación afectiva.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, se reconoció «muy satisfecha» ante la aprobación de esta ley que, dijo, «es una señal importante de unidad en la política contra la barbarie de la violencia contra las mujeres».

Entre los puntos destacados, dota de más fondos a las casas «refugio», amplía la protección legal de los huérfanos de feminicidio, ampliando los criterios para acceder a indemnizaciones, y obligará al ministro de Justicia a comparecer una vez al año para estudiar la situación de esta lacra. EFE

gsm/pddp