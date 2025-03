El Parlamento panameño aprueba la reforma de la seguridad social para combatir su déficit

Ciudad de Panamá, 13 mar (EFE).- El Parlamento panameño aprobó este jueves en tercer y último debate el proyecto de ley 163 que hace cambios en la seguridad social para arreglar las finanzas del fondo de pensiones del subsistema de invalidez, vejez y muerte (IVM) de la Caja de Seguro Social (CSS), que arrastra un déficit de 673 millones de dólares.

La iniciativa, que introduce reformas a la Ley Orgánica de la CSS y fue presentada en noviembre pasado ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) por el Gobierno del presidente, José Raúl Mulino, fue ratificada hoy por el pleno de diputados con 48 votos favorables, 27 en contra y ninguna abstención.

El viceministro panameño de Salud, Manuel Zambrano, dijo tras la aprobación de las reformas que el propósito de estas es mejorar las finanzas del fondo de pensiones de riesgo del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte, el cual actualmente presenta un déficit, indicó un comunicado del Órgano Legislativo.

En este sentido, Zambrano afirmó que el Ministerio de Salud (Minsa) ha iniciado con la transferencia de fondos del Estado para cubrir este déficit, con el propósito de garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones.

Este aporte del Estado para cubrir el déficit del IVM, además de facilidades para la afiliación de trabajadores independientes, aumento escalonado de la cuota patronal, la no reelección de los miembros de la Junta Directiva de la CSS, entre otras, son algunas de las modificaciones aprobadas.

Horas antes de su aprobación final, Mulino, en su conferencia semanal de los jueves, dijo estar satisfecho con la reforma a la seguridad social y expresó su agradecimiento «a los 43 diputados y diputadas que apoyaron el proyecto, y a los que no, pues no, no se les agradece nada».

La que será la nueva Ley del Seguro Social «no es perfecta pero recoge en un altísimo porcentaje la propuesta del Gobierno», y ha navegado el proceso legislativo «sin que el país haya sufrido, salvo los incidentes de las últimas semanas, lamentables todos, ninguna controversia de paz social y de trifulca de orden público», comentó el jefe de Estado, que espera darle la «sanción correspondiente en los primeros días de la próxima semana».

«Cumplimos. Como Órgano Ejecutivo me siento completamente satisfecho de haber cumplido con presentarle al país una propuesta coherente, sustentable y sobre todo para que no tenga el país en el cortísimo plazo que volverse a someter a ningún tipo de discusión de esta naturaleza», expresó.

El proyecto, una promesa de campaña de Mulino, sufrió muchas modificaciones, entre ellas que se mantiene la edad de jubilación en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres, en contraste con la propuesta del Ejecutivo que la aumentaba en tres años.

En la propuesta aprobada se establece que al sexto año de estar en vigencia la reforma, se «analizará exclusivamente la necesidad de modificar o mantener la edad de retiro por vejez o el requerimiento de aportes adicionales por parte del Estado, sin afectar la estructura o el modelo de pensiones establecido en la presente ley».

Además de supeditar la edad de jubilación a estudios actuariales anuales, los cambios aprobados contemplan la aportación anual por el Estado de 966 millones de dólares a fin de cubrir el déficit que arrastra el programa IVM.

Entre las modificaciones ratificadas está igualmente el de una tasa de reemplazo mínima del 60 % sobre el salario promedio base de la pensión por vejez.

El proyecto determinaba también un aumento del 3 % en el aporte de las empresas, no el de los contribuyentes, entre otras.

La propuesta de cambio a la Seguridad Social levantó polémicas en Panamá con manifestaciones en las calles en los últimos meses, un amplio debate público y peticiones de modificaciones por parte de la empresa privada.

El profesor Alberto Díaz Ramos, que es miembro de la Asociación Movimiento Gremialista de Educadores de la República de Panamá, anunció en sus redes sociales que los gremios docentes se reunirán este viernes en la capital para «tomar medidas frente a la aprobación en tercer debate de la Ley 163».

«A nuestras bases: en estado de alerta! La lucha sigue en las calles hasta su derogación», cierra su mensaje Díaz. En Panamá, el año escolar tiene una semana de haber iniciado. EFE

