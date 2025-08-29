El Parlamento turco pide suspender a Israel en los organismos internacionales
Ankara, 29 ago (EFE).- El Parlamento de Turquía aprobó este viernes una resolución en la que pide la suspensión de la membresía de Israel en Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales.
El documento, que se publicará en el Boletín Oficial, también hace un llamamiento a los Parlamentos de todo el mundo para que paralicen todas las relaciones militares y comerciales con Israel y tomen medidas para romper el embargo impuesto a Palestina.
El texto fue adoptado con el voto unánime de los 442 diputados presentes en una sesión extraordinaria de la Asamblea General en Ankara, convocada a petición de los partidos de la oposición para abordar la situación en la Franja de Gaza.
Los legisladores turcos acusaron a Israel de cometer genocidio contra la población del enclave, con una hambruna que usaría como arma de destrucción masiva.
«Pedimos la suspensión de la membresía de Israel en la ONU y en las organizaciones internacionales hasta que el gobierno israelí abandone sus políticas genocidas», afirma la resolución.
«Condenamos enérgicamente las prácticas de ocupación, aniquilación y anexión de Israel contra el pueblo palestino», agrega.
La resolución exige asimismo el procesamiento jurídico de los responsables de los crímenes en Gaza y reitera que el establecimiento de un Estado palestino independiente y soberano dentro de las fronteras de 1967 es la única manera de lograr una paz justa y duradera. EFE
