El Parlatino, primer Parlamento en apoyar tratado para proteger a personas ante desastres

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Ciudad de Panamá, 27 mar (EFE).- El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) se ha convertido este viernes en el primer Parlamento en aprobar una declaración en apoyo al Tratado sobre la Protección de las Personas en Casos de Desastres.

Este tratado se negocia en Naciones Unidas y representa una oportunidad histórica para consolidar un marco jurídico que guíe a los Estados sobre cómo proteger a la población ante las catástrofes.

La directora regional de la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) para América, la estadounidense Loyce Pace, ha sido la encargada de intervenir ante la Asamblea para exponer los beneficios y la necesidad de este tratado antes de la votación.

«Desde la Federación Internacional de la Cruz Roja, hemos acompañado este proceso con la certeza de que este tratado representa una oportunidad histórica para transformar la manera en que protegemos a las personas», ha afirmado Pace ante los parlamentarios congregados durante la 39 Asamblea Ordinaria del Parlatino, en Ciudad de Panamá.

La directora regional ha explicado que este tratado busca que «la protección de las personas en situaciones de desastre no dependa del azar, sino de compromisos claros, normas sólidas y acciones coordinadas», haciendo un «llamado claro a los Parlamentos de la región a revisar su legislación, identificar brechas y prepararse desde ahora».

«Hoy ustedes no solo aprobarán una declaración. Abrirán una puerta. La puerta para que este proceso hacia un tratado para la protección de personas en situaciones de desastres no se quede en el plano internacional, sino que se incorpore al derecho interno, en las políticas públicas, en la vida real de las personas», ha subrayado Pace.

Aprobada por unanimidad

Tras el discurso, y la intervención de parlamentarios de Chile o Venezuela, se ha votado la declaración en apoyo al tratado, que ha sido aprobada por unanimidad.

En el documento se recuerda que en América Latina y el Caribe, la segunda región más propensa a desastres en el mundo, se registraron en lo que va de siglo más de 1.500 desastres, afectando a más de 190 millones de personas, con un predominio de fenómenos hidrometeorológicos ligados al cambio climático.

Por ello, y teniendo en cuenta que «los desastres resultan de la interacción entre eventos físicos y la gestión humana, agravados por la vulnerabilidad y falta de preparación de las comunidades, así como modelos de desarrollo y, en general, prácticas ambientales insostenibles», el Parlatino ha declarado «su apoyo decidido a las negociaciones».

Está previsto que en enero de 2027 se apruebe finalmente el tratado durante una conferencia en Filipinas, un logro «histórico» tras más de dos décadas de intentos por concretar el documento y después del mandato que en diciembre de 2024 dio la Asamblea General de las Naciones Unidas para negociarlo entre más de 190 países.

«Esta declaración va en avanzada, es el primer Parlamento en el mundo que adopta una declaración de compromiso, no solamente con el proceso de la negociación del tratado y con su adopción en enero del 27, pero sobre todo hace un llamado a los parlamentos para que revisen ya sus leyes, empiecen a ejecutar», ha explicado a EFE la jefa regional de diplomacia humanitaria de IFRC, Liliana López.

Y además, ha remarcado, «llama una colaboración para que todas esas leyes que hay en los países que a veces operan de manera fragmentada, tengan la oportunidad histórica de incorporarse en una sola legislación y se pueda ver la atención a un desastre en todas sus fases con una mirada centrada en las personas, no en las pérdidas y daños materiales, no en las pérdidas y daños económicos». EFE

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