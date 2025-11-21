El partido de Machado convoca una marcha mundial «por libertad» antes de entrega del Nobel

Caracas, 21 nov (EFE).- El partido Vente Venezuela (VV), de la líder opositora María Corina Machado, ha convocado este viernes una marcha mundial «por la libertad» para el próximo 6 de diciembre, cuatro días antes de que la exdiputada reciba, en Noruega, del Nobel de la Paz de este año.

La marcha que se celebrará «en varias ciudades» del mundo forma parte de una serie de actividades previstas «para homenajear la lucha de los venezolanos por la libertad», indicó el VV en un comunicado.

«A pesar de que hubo intentos de impedir que los venezolanos homenajearan a Machado con la Marcha de las Antorchas, esta actividad no solo se realizará en Venezuela, sino alrededor del mundo», añadió.

El partido aludía a la decisión del Consejo de la Paz noruego de no organizar la tradicional procesión por el centro de Oslo con motivo de la entrega del premio debido al desacuerdo de sus integrantes con la elección de la dirigente opositora, quien permanece en la clandestinidad.

El movimiento en el que se enmarca la marcha, denominado ‘El Nobel es nuestro’, nace con el fin de simbolizar que «el reconocimiento no pertenece a una persona, sino a un país entero» y busca transformar el premio «en un megáfono global que proyecte la causa venezolana», añadió VV.

Además, afirmó que mientras el Gobierno de Nicolás Maduro «intenta silenciar el logro dentro del territorio, la diáspora venezolana será el motor para amplificar el mensaje en el mundo» y anunció un encuentro de venezolanos en Oslo el mismo 10 de diciembre y la inauguración, el día siguiente, del «Museo de María Corina Machado».

El Comité Nobel noruego declaró recientemente que Machado ha dejado claro que viajará a Oslo para recibir el premio.

Sin embargo, el líder del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, consideró, en declaraciones al canal público ‘NRK’, que se trata de «un viaje peligroso porque el régimen de Venezuela ha dicho que quiere quitársela de en medio», por lo que dijo esperar que se garantice su seguridad y pueda llegar a Noruega, pero también regresar al país suramericano.

Machado declaró el pasado octubre al diario noruego Dagens Næringsliv que para poder viajar Venezuela debía ser «libre» y señaló que mientras Maduro estuviese en el poder no podía dejar el lugar en el que se encuentra por motivos de seguridad. EFE

