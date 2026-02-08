El partido gobernante de Corea del Norte celebrará su primer congreso desde 2021

El partido en el poder en Corea del Norte celebrará un congreso a finales de este mes, anunció el domingo la agencia de prensa oficial, la primera reunión de este tipo desde 2021.

La decisión se tomó el sábado en una reunión de los principales dirigentes del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea (PTC), incluido su líder Kim Jong Un, informó la Agencia Central de Noticias de Corea (KCNA), de gestión estatal.

«El Buró Político del Comité Central del PTC adoptó por aprobación unánime la decisión de abrir el Noveno Congreso del PTC en Pyongyang, la capital de la revolución, a finales de febrero de 2026», señaló la KCNA.

El último congreso del PTC se celebró en enero de 2021. En esa ocasión, Kim fue nombrado secretario general del partido, un título anteriormente reservado a su padre y predecesor, Kim Jong Il, en lo que los analistas describieron como una medida para reforzar su autoridad.

El congreso es la máxima instancia de reunión del partido en el poder, que busca reforzar la autoridad del régimen y puede servir de tribuna para anunciar decisiones políticas o cambios en su dirección.

A finales de enero, Kim Jong Un anunció que el congreso «aclarará los planes para la próxima etapa destinada a reforzar la fuerza de disuasión nuclear del país».

Corea del Norte llevó a cabo su primera prueba nuclear subterránea en 2006. Posee decenas de ojivas nucleares, según expertos, pese a la imposición de sanciones internacionales, y afirma que ese arsenal es necesario frente a lo que considera la amenaza militar de Estados Unidos y sus aliados.

Pyongyang también ha desarrollado profundos lazos con Moscú durante la guerra en Ucrania, con soldados norcoreanos enviados a combatir junto a las fuerzas rusas. En 2024, ambos países firmaron un tratado que incluye una cláusula de defensa mutua.

