El partido gobernante surcoreano presenta ley para activar la rebaja arancelaria de EE.UU.

2 minutos

Seúl, 26 nov (EFE).- El partido gobernante de Corea del Sur presentó este miércoles un proyecto de ley para respaldar el compromiso de inversión de Seúl a Washington y así conseguir una reducción de los aranceles estadounidenses, como parte de los acuerdos establecidos durante la cumbre de los mandatarios de ambos países el mes pasado.

Bajo el proyecto de ley se establecería un fondo especial para financiar la inversión comprometida de 350.000 millones de dólares (unos 302.193 millones de euros) a EE.UU., a cambio de que Washington reduzca del 25 % al 15 % los aranceles sobre el sector de vehículos y sus partes, entre otros.

De la cifra total, 150.000 millones de dólares (129.511 millones de euros) irán a parar al sector naval estadounidense, mientras que los 200.000 millones restantes (172.682 millones de euros) serán invertidos, en pagos anuales de un máximo de 20.000 millones de dólares en efectivo (17.268 millones de euros), en diversos sectores estratégicos del país norteamericano.

Pese a que la propuesta legislativa todavía será revisada por el Parlamento, con su mera presentación se aplica la reducción arancelaria de manera retroactiva al 1 de noviembre, en línea con el memorando de entendimiento (MOU) bilateral firmado a mediados de este mes.

El Ministerio de Comercio surcoreano envió una carta al secretario de Comercio de EE.UU. para informar de que la propuesta del proyecto de ley para implementar el MOU se ha presentado ya ante la Asamblea Nacional y pedir que, en consecuencia, se active la reducción retroactiva de los aranceles. EFE

