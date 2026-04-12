El paso de Rafah en Gaza, reabierto tras su cierre por la muerte de un trabajador de OMS

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(Actualiza el número de pacientes de cáncer en párrafo 3)

Gaza, 12 abr (EFE).- El paso fronterizo de Rafah, entre Gaza y Egipto, reabrió este domingo para la evacuación de pacientes y heridos, tras permanecer cerrado seis días tras la muerte por fuego israelí de un conductor de un convoy médico de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la Franja.

Fuentes médicas de la Media Luna Roja Palestina informaron de que sus equipos participaron en el traslado de 27 pacientes y 42 acompañantes (69 personas en total), en coordinación con la OMS, desde un hospital en Jan Yunis hasta el paso de Rafah, desde donde serán derivados al extranjero.

De esos 27 pacientes, 11 son niños con cáncer, según informó en un comunicado el Ministerio de Sanidad gazatí, que anunció que mañana lunes no habrá evacuaciones debido al cierre del cruce en el lado egipcio por ser día festivo.

La reanudación de estas operaciones se produce después de que la OMS suspendiera las evacuaciones el pasado 6 de abril tras un ataque israelí contra un convoy sanitario del organismo, en el que fue asesinado el conductor Majdi Mustafa Aslan y resultaron heridos otros dos trabajadores.

Según fuentes médicas y personal de la organización, el vehículo (identificado claramente, afirmaron, con el logotipo de la OMS) fue alcanzado por disparos mientras avanzaban por el sur del enclave.

El organismo indicó el 10 de abril que estaba dispuesto a retomar las evacuaciones a partir de este domingo, una vez recibidas garantías de seguridad para pacientes y personal.

La apertura del cruce es limitada e Israel no permite por él la entrada de ayuda humanitaria. Desde su reapertura parcial en febrero, solo una media de 30 personas al día ha podido salir, incluyendo pacientes y acompañantes, mucho menos de la cifra que se esperaba tras el alto el fuego de octubre.

La OMS estima que más de 18.500 personas en Gaza requieren atención médica urgente fuera del enclave palestino, incluidos 4.500 niños y pacientes con cáncer. EFE

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