El PE pide en documento sobre Ceuta que se puedan suspender fondos a socios si no cooperan

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Estrasburgo (Francia), 17 sep (EFE).- El Parlamento Europeo (PE) instó este jueves a la Unión Europea a que establezca mecanismos que le permitan suspender desembolsos a un país socio y recuperar los fondos ya pagados si éste no coopera o pone en riesgo los intereses de un Estado miembro, en una resolución sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta el pasado julio.

En concreto, los eurodiputados aprobaron una enmienda impulsada por Vox que reclama mecanismos que «permitan la suspensión inmediata y la plena recuperación de los fondos en caso de falta de cooperación o cuando estén en juego los intereses de la Unión o de los Estados miembros», así como «un marco más estricto y transparente que regule el desembolso y la supervisión de los fondos de desarrollo y cooperación de la Unión a terceros países».

Sin embargo, se quedó fuera del mismo párrafo la petición a Bruselas de que suspenda inmediatamente toda la financiación a Marruecos «hasta que se resuelva esta crisis y existan garantías suficientes de cooperación en el futuro», también impulsada por Vox. EFE

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