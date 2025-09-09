El pelotero dominicano Wander Franco es ingresado por problemas de salud mental

2 minutos

Santo Domingo, 9 sep (EFE).- El campocorto dominicano de los Tampa Bay Rays de las Grandes Ligas Wander Franco, de 24 años, se encuentra ingresado en un centro de salud en Santo Domingo tras un suceso relacionado con su salud mental, informó este martes la Policía Nacional.

En un comunicado, la Policía Nacional explicó que en horas de la madrugada de este martes, miembros de la institución prestaron asistencia en el municipio de Baní (sureste) a los familiares del pelotero, «quienes solicitaron apoyo en un momento delicado relacionado con la salud mental del joven atleta».

«Gracias a la rápida intervención conjunta, el pelotero pudo recibir atención profesional oportuna y fue trasladado a un centro de salud privado en Santo Domingo, donde recibe los cuidados correspondientes», añadió la institución sin ofrecer más detalles sobre la situación de Franco.

El pasado fin de semana, el pelotero denunció en las redes sociales que le sustrajeron un millón de pesos (unos 15.600 dólares) de la habitación de un complejo turístico en el que estaba hospedado en Puerto Plata, en el norte del país, aunque su abogado, Teodosio Jáquez, afirmó poco después de que todo se trató de una confusión y que el dinero estaba en el dormitorio.

A finales de junio pasado, el campocorto fue condenado a dos años de pena suspendida por cargos de abuso sexual y psicológico por mantener relaciones sentimentales con una menor de edad.

La madre de la menor resultó condenada a 10 años de prisión por explotación sexual y lavado de activos.

El Tribunal Colegiado de la provincia de Puerto Plata dictaminó que el pelotero fue víctima de extorsión y chantaje por parte de la madre de la menor con la que sostuvo un noviazgo «consentido».

La decisión supone que el jugador pueda dar comienzo al proceso para reintegrarse a Tampa Bay, equipo para el que firmó en noviembre de 2021 un contrato de 11 temporadas por 182 millones de dólares, que incluye una opción para el equipo en la temporada de 2033.

En esa oportunidad recibió un bono de 5 millones de dólares por la firma del contrato. EFE

