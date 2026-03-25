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El Pentágono ordenó desplegar 2.000 paracaidistas en Oriente Medio

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Washington, 24 mar (EFE).- El Pentágono ordenó este martes el despliegue de al menos 2.000 paracaidistas del Ejército de EE.UU. en Oriente Medio, en los márgenes del inicio de negociaciones entre Washington y Teherán para intentar poner un alto a la guerra de Irán.

De acuerdo con funcionarios citados por diversos medios estadounidenses, los paracaidistas que recibieron la orden provienen de la División Aerotransportada que tiene la capacidad de desplazarse a cualquier punto del mundo en un lapso de 18 horas. EFE

dte/gpv

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