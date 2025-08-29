El petróleo Brent baja un 0,73 % hasta los 68,12 dólares

Londres, 29 ago (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en octubre bajó este viernes un 0,73 %, hasta 68,12 dólares al cierre del Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,50 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto a la última negociación, cuando se situó en 68,62 dólares.

El Brent cerró la semana a la baja porque los inversores cambiaron su foco hacia la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), donde decidirán si continuar con sus planes de aumento de producción para recuperar participación de mercado, pues temen que esto implique un superávit de oferta a nivel global.

Los inventarios de crudo estadounidenses mostraron reducciones mayores a las esperadas en la semana que finalizó el 22 de agosto, pero el mercado prevé que el final de la época estival y de las vacaciones supondrá una reducción en la demanda de crudo.

El valor del ‘oro negro’ ha fluctuado entre las pérdidas y las ganancias esta semana, pendiente del desarrollo de las negociaciones de paz en Ucrania y las posibles interrupciones de suministro de crudo ruso, afectado por los recientes ataques ucranianos en refinerías del país y los recientes aranceles del 50 % impuestos por Washington a la India por comprar petróleo a Moscú. EFE

