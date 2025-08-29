The Swiss voice in the world since 1935

El petróleo Brent baja un 0,73 % hasta los 68,12 dólares

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Londres, 29 ago (EFE).- El precio del barril de Brent para entrega en octubre bajó este viernes un 0,73 %, hasta 68,12 dólares al cierre del Mercado de Futuros de Londres.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, retrocedió 0,50 dólares al cierre en el Intercontinental Exchange (ICE) con respecto a la última negociación, cuando se situó en 68,62 dólares.

El Brent cerró la semana a la baja porque los inversores cambiaron su foco hacia la reunión de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+), donde decidirán si continuar con sus planes de aumento de producción para recuperar participación de mercado, pues temen que esto implique un superávit de oferta a nivel global.

Los inventarios de crudo estadounidenses mostraron reducciones mayores a las esperadas en la semana que finalizó el 22 de agosto, pero el mercado prevé que el final de la época estival y de las vacaciones supondrá una reducción en la demanda de crudo.

El valor del ‘oro negro’ ha fluctuado entre las pérdidas y las ganancias esta semana, pendiente del desarrollo de las negociaciones de paz en Ucrania y las posibles interrupciones de suministro de crudo ruso, afectado por los recientes ataques ucranianos en refinerías del país y los recientes aranceles del 50 % impuestos por Washington a la India por comprar petróleo a Moscú. EFE

rb/av

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Patricia Islas

¿Cómo se prepara y responde su país ante los desastres naturales?

¿Cuando ha habido desastres naturales, como terremotos, inundaciones, huracanes o deslizamientos de tierra en su país, cómo se predicen, gestionan y responden a estos eventos? Comparta sus experiencias y puntos de vista.

Únase al debate
5 Me gusta
3 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR