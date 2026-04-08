El petróleo cae y las bolsas operan con fuertes ganancias por el cese el fuego en Irán

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Los precios del petróleo y el gas se desploman, las bolsas registran fuertes ganancias y el dólar cae este miércoles por el anuncio de un acuerdo de cese el fuego de dos semanas entre Estados Unidos e Irán que prevé la apertura del estrecho de Ormuz.

Tras el estallido de la guerra, Irán bloqueó el estrecho de Ormuz y el barril de Brent, referente internacional del mercado, que oscilaba en torno a 72 dólares por el barril a finales de febrero llegó a escalar hasta casi 120 dólares en marzo.

El barril de Brent caía 13% a 95,05 dólares por barril hacia las 15H40 GMT y el marcador estadounidense, West Texas Intermediate (WTI), bajaba 15,2% a 95,65 dólares a la misma hora.

«Una ola de alivio llegó a los mercados financieros después de que las amenazas de una escalada devastadora de la guerra dieran paso a una tregua temporal», afirmó Susannah Streeter, jefa de estrategia de inversiones de Wealth Club.

La mediación de Pakistán allanó el camino para un acuerdo que implicó un cese de las hostilidades de dos semanas y que permitió este miércoles el paso de dos petroleros por el estrecho de Ormuz, por donde solía pasar el 20% de las exportaciones mundiales de petróleo antes de la contienda.

Pese al acuerdo, Pakistán afirmó que hay denuncias de violaciones del cese el fuego y el ejército israelí continuó bombardeando Líbano, que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump dice que no está amparado por la tregua.

John Plassard, de Cite Gestion, explicó que los mercados no dan por descontado la paz, sino más bien «una oportunidad para la negociación».

«Y ese es precisamente el problema: en dos semanas, o bien esta oportunidad conduce a un acuerdo duradero, o bien solo pospondrá y agravará la crisis energética que todos temen», agregó.

– Expectativas sobre las tasas de interés –

El anuncio de un cese el fuego disipó temporalmente los riesgos de una reacción en cadena con un alza de las tasas y una desaceleración del crecimiento.

Este alivio benefició a las bolsas, que operaron con fuertes alzas. En Asia, el índice Nikkei 225 de Japón cerró con una subida del 5,4%, mientras que el Kospi de Seúl ganó un 6,87%, Shanghái un 2,7% y Hong Kong un 3,1%.

La tendencia se confirmó en Europa donde Londres cerró con un alza de 2,51%, París subió 4,49%, Madrid 3,94%, Milán 3,7% y Fráncfort 5,06%.

En Estados Unidos, Wall Street registraba fuertes ganancias hacia las 15H45 GMT: el Dow Jones avanzaba 2,61%, el Nasdaq un 2,82% y el índice ampliado S&P 500 un 2,37%.

«El anuncio de un alto el fuego refuerza de nuevo las probabilidades de que la Reserva Federal baje las tasas este año», señaló Alexandre Baradez, responsable de análisis de mercado en IG France.

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