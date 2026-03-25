El petróleo de Texas cae bruscamente un 4,23 % ante el posible diálogo entre EE.UU. e Irán

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Nueva York, 25 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) retrocedió bruscamente este miércoles un 4,23 %, hasta los 91,95 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara que Washington y Teherán están «en negociaciones».

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., restaban 4,26 dólares con respecto al cierre del día anterior. EFE

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