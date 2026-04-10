El petróleo de Texas cierra con un desplome semanal del 13 %, en su peor semana desde 2020

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Nueva York, 10 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró la semana con un desplome del 13 %, registrando su mayor caída semanal desde 2020, ante la incertidumbre generada por el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión de este viernes, los contratos de futuros para mayo, el de referencia en EE.UU., restaron 1,3 dólares -o un 1,33 %- para cerrar en 96,57 dólares por barril. EFE

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