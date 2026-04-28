El petróleo de Texas roza los 100 dólares tras rechazo de EEUU al plan de Irán para Ormuz

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Nueva York, 28 abr (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este martes con una subida de un 3,62 %, hasta los 99,86 dólares el barril, tras conocerse informes de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se muestra insatisfecho con la propuesta de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., sumaba 3,49 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Trump comunicó a sus asesores que no está satisfecho con la propuesta de Irán para abrir el estrecho y poner fin a la guerra, según The New York Times.

No obstante, según el rotativo, no quedó claro el motivo por el que al presidente no le agrada la oferta iraní.

El hecho de que la propuesta iraní para reabrir el estrecho de Ormuz fuera recibida con escepticismo por parte del mandatario estadounidense se ha traducido en «un golpe a las esperanzas de los inversores de una rápida reapertura de la vía navegable», añadió este martes The Wall Street Journal.EFE

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