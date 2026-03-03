El petróleo de Texas se dispara un 8,69 % en segunda sesión tras inicio de guerra en Irán

Nueva York, 3 mar (EFE).- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se disparó este martes un 8,69 %, hasta 77,42 dólares el barril, en el inicio de la segunda sesión tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán iniciada el sábado y la posterior respuesta de Teheráa, que amenaza el suministro global de crudo.

Tras la apertura de Wall Street, los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaban 6,19 dólares con respecto al cierre del lunes, cuando acabó en 71,23 dólares el barril.

El Texas ya cerró este lunes con una subida del 6,28 % en el que fue el primer día del mercado tras el inicio de los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, que acabaron con la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula militar.

Ebrahim Yabari, general de la Guardia Revolucionaria iraní, advirtió de que atacarán a cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de crudo, por donde pasan alrededor de unos 15 millones de barriles diarios, lo que representa el 20 % del petróleo mundial.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes en que Irán quiere negociar pero advirtió de que, con sus capacidades militares destruidas, a Teherán se le ha hecho muy tarde para dialogar.

Trump aseguró que la guerra durará «el tiempo que sea necesario», y planteó la posibilidad de que se alargue más de cinco semanas, plazo al que apuntó inicialmente.

Teherán ha respondido a los bombardeos de EE. UU. con ataques aéreos contra Israel y países de la región que tienen bases militares estadounidenses como Kuwait, Baréin, Catar, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos.

En vista de las perspectivas de que Irán entorpezca los movimientos de crudo por el estrecho de Ormuz, la alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, anunció el pasado domingo un incremento de producción de 206.000 barriles diarios. EFE

