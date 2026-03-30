El petrolero ruso Anatoli Kolodkin, a horas de llegar al puerto de Matanzas en Cuba

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La Habana, 30 mar (EFE).- El petrolero ruso Anatoli Kolodkin, con 740.000 barriles, equivalente a 100.000 toneladas de crudo, navega este lunes por aguas cubanas y se prevé llegue al puerto de Matanzas (oeste) de la isla en la mañana del martes.

La embarcación, que pertenece a la corporación Sovkomflot -sancionada por EE.UU. desde 2024 y partió del puerto ruso de Primorsk el pasado 9 de marzo, navega a 14 nudos y tiene prevista su llegada al puerto occidental matancero a las 06:00 horas (10:00 GMT) del martes, según los datos de la organización Marine Traffic.

El buque, que será el primer cargamento de petróleo en llegar a la isla en los últimos tres meses, se encontraba a las 11:00 horas (15:00 GMT) en aguas territoriales cubanas al norte de la isla, entre las provincias de Ciego de Ávila y Camagüey (centro de Cuba), a más de 300 millas (unos 400 kilómetros) de Matanzas.

Por su parte, el Ministerio de Transporte de Rusia, informó este lunes que el petrolero Anatoli Kolodkin ya había arribado a Cuba y estaba a la espera su descarga en el puerto de Matanzas. Sin embargo, las autoridades de la isla no confirmaron esta información ni ha habido un pronunciamiento oficial al respecto.

La víspera el canal estatal cubano Canal Caribe puntualizaba que la embarcación se encontraba en aguas territoriales y estaba “a horas de llegar a puerto nacional y que Rusia hacía realidad nuevamente el compromiso de la ayuda material a Cuba”.

Tanto las declaraciones del Ministerio de Transportes de Rusia de este lunes ocurren como las del canal televisivo cubano ocurren después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmara este domingo que “no le importa que Cuba reciba ese crudo”.

“¡Tienen que sobrevivir! (…) No tengo ningún problema. No me molesta (…) tienen un mal régimen, tiene un liderazgo malo y corrupto, y si les llega o no un barco de petróleo, eso no importa”, dijo el mandatario este domingo en declaraciones a reporteros a bordo del avión presidencial.

Las autoridades estadounidenses levantaron, durante un mes, las sanciones contra el petróleo en tránsito que hubiera partido de su puerto antes del 12 de marzo. Pero Washington prohibía dicho suministro en el caso de Cuba, Irán y Corea del Norte.

El Kremlin aseguró este lunes que seguirá suministrando ayuda a Cuba. El portavoz presidencial, Dmitri Peskov dijo en su rueda de prensa telefónica diaria, que “Rusia considera su deber no mantenerse al margen y ofrecer la ayuda necesaria”.

Cuba vive desde mediados de 2024 una grave crisis que se profundizó con el asedio petrolero impuesto por el Gobierno de EE.UU. desde enero. Las medidas del Gobierno norteamericano han sido calificadas por las Naciones Unidas como “acciones que vulneran los derechos humanos”.

La isla caribeña necesita unos 100.000 barriles de petróleo diarios, de los cuales solo 40.000 los consigue con pozos propios.

Trump firmó una orden ejecutiva el pasado 29 de enero en la que amenazaba con aranceles a quien suministrara petróleo a Cuba, a la que el Kremlin prometió ayuda humanitaria para superar la crisis.

La imposibilidad de las autoridades cubanas de cubrir la demanda de energía se ha traducido en prolongados apagones diarios y en la paralización casi total de la economía. EFE

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