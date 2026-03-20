El PIB de Argentina creció el 4,4 % en 2025 y avanzó apenas 0,6 % en el cuarto trimestre

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Buenos Aires, 20 mar (EFE).- El producto interno bruto (PIB) de Argentina acumuló el año pasado una recuperación del 4,4 %, desde una caída del 1,3 % en 2024, pero registró en el cuarto trimestre de 2025 un alza de apenas el 0,6 % con respecto al tercer trimestre, informaron este viernes fuentes oficiales.

De acuerdo a un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), entre octubre y diciembre pasado el PIB creció un 2,1 % en relación al último trimestre de 2024. EFE

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