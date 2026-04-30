El PIB de EE.UU. creció un 0,5 % en el primer trimestre de 2026

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Washington, 30 abr (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Estados Unidos creció un 0,5 % en el primer trimestre del 2026 con respecto al último del año pasado, mientras que la economía estadounidense se expandió un 2 % a ritmo anualizado, un salto frente al 0,5 % registrado en el periodo anterior.

La estimación publicada este jueves por el Buró de Análisis Económico (BEA) está en línea con las estimaciones de los analistas y el mercado, que aún no preveían un efecto significativo de la guerra contra Irán en el rendimiento económico del país en esta etapa. EFE

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