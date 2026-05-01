El PIB de Francia se mantiene estable en el primer trimestre

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El producto interno bruto (PIB) de Francia se mantuvo estable en el primer trimestre, anunció el jueves el Instituto Nacional de Estadística (Insee) en una primera estimación, debido a una demanda interna «débil» y a una contribución del comercio exterior «muy negativa».

Este resultado parece indicar que la economía francesa ya daba muestras de debilidad antes del inicio de la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero, y contradice las previsiones de los principales institutos.

El Banco de Francia estimó hace dos semanas que el crecimiento podría haber alcanzado «hasta un 0,3%» en el primer trimestre, mientras que a finales de marzo el Insee había rebajado su previsión inicial del 0,3% al 0,2%.

Finalmente, el PIB «se estanca», señaló el Insee, tras haber aumentado un 0,2% en el cuarto trimestre de 2025.

La demanda interna final (excluidas las existencias) «se mantiene sin cambios», apuntó el instituto, con un consumo de los hogares que «retrocede ligeramente» (-0,1 % tras un 0,4% en el cuarto trimestre del año pasado) y una inversión que se contrae (-0,4 % tras un 0,3%).

En total, la contribución de la demanda interna (excluidas las existencias) al crecimiento del PIB es nula este trimestre, tras haber aportado 0,4 puntos en el 4T de 2025.

La última previsión de crecimiento del gobierno para el año 2026 es del 0,9%. La había revisado a la baja en 0,1 puntos porcentuales hace dos semanas para tener en cuenta los efectos inflacionarios de la guerra en Oriente Medio.

Esta previsión anual parece difícil de cumplir, ya que requeriría un crecimiento de alrededor del 0,3% en cada uno de los trimestres siguientes para materializarse, según un cálculo de la AFP, mientras que los efectos del conflicto iniciado en febrero aún no se han dejado sentir.

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