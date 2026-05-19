El PIB de Japón crece un 0,5% en el primer trimestre, más de lo esperado

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La economía japonesa creció un 0,5% en el primer trimestre del año, según datos preliminares oficiales publicados este martes, y se ubicó por encima del 0,4% que proyectaba el mercado.

Este avance del producto interno bruto (PIB) de la cuarta economía del mundo se produce tras la expansión del 0,2% que registró en el último trimestre de 2025.

El crecimiento del consumo privado y la inversión empresarial contribuyeron al comportamiento registrado en los tres primeros meses de 2026, según los datos del gobierno japonés.

Las cifras se dieron a conocer mientras la primera ministra, Sanae Takaichi, planea elaborar un nuevo presupuesto suplementario en un intento por salvaguardar el crecimiento.

Esto en momentos en que los consumidores se enfrentan a un aumento vertiginoso de los precios, desde la energía hasta el arroz, debido a la guerra en Oriente Medio.

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