El PIB de la eurozona y la UE creció un 0,1 % en el primer trimestre

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Bruselas, 30 abr (EFE).- El Producto Interior Bruto (PIB) de la eurozona y la Unión Europea creció un 0,1 % en el primer trimestre del año comparado con el precedente, según la estimación preliminar publicada este jueves por la oficina de estadística comunitaria Eurostat.

En el cuarto trimestre de 2025, el PIB había aumentado un 0,2 % en ambas zonas.

En comparación con el mismo trimestre de 2025, el PIB aumentó un 0,8 % en la zona del euro y un 1,0 % en la UE entre enero y marzo pasados, tras un aumento del 1,3 % en la zona de la moneda única y del 1,4 % en la UE en el trimestre anterior.

Entre los Estados miembros para los que se dispone de datos del primer trimestre, Finlandia (0,9 %) registró el mayor incremento con respecto a los tres meses anteriores, seguida de Hungría (0,8 %), Estonia y España (ambas con un 0,6 %).

En el extremo opuesto, se produjeron descensos en Irlanda (2,0 %), Lituania (0,4 %) y Suecia (0,2 %).

La tasa de crecimiento interanual fue positiva en catorce países y negativa en uno (Irlanda).

En España hubo un aumento del 2,7 % comparado con los tres primeros meses del año precedente.

Eurostat precisó que estas estimaciones preliminares del PIB se basan en fuentes de datos incompletas y están sujetas a revisiones posteriores. EFE

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