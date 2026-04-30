El PIB de México crece el 0,2 % en el primer trimestre pese a la incertidumbre de EE.UU.

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Ciudad de México, 30 abr (EFE).- El producto interior bruto (PIB) mexicano creció un 0,2 % en los primeros tres meses de 2026, tras haber sorteado la recesión por la incertidumbre comercial con Estados Unidos, reveló este jueves la primera estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La subida, por encima de la expectativa del mercado, ocurrió gracias al repunte trimestral de los servicios (0,9 %) y pese al retroceso de la industria (-1,1 %) y del sector agropecuario (-0,1 %), detalló el Inegi en su reporte, con base en cifras desestacionalizadas, sin factores coyunturales por temporada.

Por otro lado, el PIB mexicano aumentó un 0,1 % interanual de enero a marzo, según cifras originales del instituto autónomo, con lo que mantuvo una tendencia al alza tras elevarse 1,8 % de octubre a diciembre. EFE

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