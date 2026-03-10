El PIB de Sudáfrica aumentó un 1,1 % en 2025, el mayor crecimiento anual desde 2022

Nairobi, 10 mar (EFE).- El producto interior bruto (PIB) de Sudáfrica, la economía más industrializada de África, aumentó un 1,1 % en 2025, la mayor tasa de crecimiento anual desde 2022, informó este martes la oficina de estadísticas del país, Stats SA.

La economía sudafricana registró su quinto trimestre consecutivo de crecimiento, expandiéndose un 0,4 % en el cuarto trimestre de 2025, señaló Stats SA en un comunicado.

Las finanzas, el comercio y los servicios personales provocaron gran parte del impulso alcista en la producción (oferta) de la economía.

Asimismo, un aumento en el gasto de los hogares, la formación bruta de capital fijo y el consumo del Estado impulsaron el gasto (demanda).

«El desempeño positivo del cuarto trimestre contribuyó a impulsar el producto interior bruto (PIB) anual un 1,1% en 2025. Esta es la tasa de crecimiento anual más alta desde 2022, cuando el PIB aumentó un 2,1%», subrayó la oficina de estadísticas.

Pero «no todo fue positivo en el cuarto trimestre», precisó Stats SA, ya que el sector manufacturero experimentó una contracción del 0,6 % y causó una reducción de 0,1 puntos porcentuales en el crecimiento del PIB.

El Gobierno sudafricano acogió con «satisfacción» el avance del PIB el año pasado.

«El resultado del cuarto trimestre marca el quinto trimestre consecutivo de crecimiento económico, lo que indica la continua resiliencia de la economía a pesar del difícil entorno mundial», subrayó el Ejecutivo, al abogar por estimular «el crecimiento inclusivo, apoyar la inversión y construir una economía resiliente». EFE

